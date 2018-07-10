РИАМО - 10 июл. В поселении Кленовское Троицкого административного округа Москвы построят приют для бездомных животных общей площадью до 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Кленовское, квартал 46, владение 2 и 2А для строительства нового объекта.

«По указанному адресу на земельном участке 2 гектара планируется построить здание приюта для бездомных животных», – сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, суммарная поэтажная площадь объекта составит до 10 тысяч квадратных метров.

Земельный участок ранее одобрен для предоставления в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.