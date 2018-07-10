РИАМО - 10 июл. В сети кинотеатров «Москино» с 17 по 24 июля бесплатно покажут фильмы участников конкурса грантов мэра столицы, претендующие на победу в номинации «За создание образа Москвы в киноискусстве», сообщается на официальном сайте мэра города.

«В сети кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры на большом экране покажут отечественные киноленты, претендующие на победу в конкурсе на присуждение приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Бесплатные киносеансы пройдут с 17 по 24 июля», - говорится в сообщении.

Шорт-лист из 10 фильмов, сюжет которых происходит в современной столице, был определен экспертным жюри в июне.

Кроме того, список картин-претендентов представлен в проекте «Активный гражданин», где москвичи могут проголосовать за понравившийся фильм. Кинолента, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования экспертной комиссии.

Победитель будет объявлен 25 августа. В этом году конкурс, который организует департамент культуры Москвы, проходит во второй раз.

«Увидеть современные российские картины можно будет в шести кинотеатрах сети «Москино»: «Туле», «Юности», «Звезде», «Космосе», «Молодежном», «Березке». Вход на киносеансы свободный. В кинотеатрах «Космос», «Тула», «Березка», «Молодежный» — в порядке живой очереди. Для того чтобы попасть на показы в «Юность» и «Звезду», необходима предварительная регистрация на фильмы: «Большой», «Нелюбовь» и «Селфи», - добавляется в сообщении.