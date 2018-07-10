РИАМО - 10 июл. Около 770 автобусов экологического класса «Евро-5» поступят в Москву до конца этого года, они будут оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, а также климат-контролем и медиаэкранами, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Москва получит 768 новых автобусов до конца 2018 года. В автопарк «Мосгортранса» поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», в парки коммерческих перевозчиков – 197. Они обновят действующий подвижной состав и выйдут на новые маршруты», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что транспорт будет отвечать самым высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров.

«Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств», – сказал Ликсутов.

Кроме того, все автобусы будут низкопольными. В них появятся откидные пандусы и крепления для инвалидных кресел.

Автобусный парк «Мосгортранса» уже обновлен на 90%. Эксплуатация автобусов экологических классов «Евро-2» и ниже в Москве полностью прекращена. Большую часть парка городского и коммерческих перевозчиков составляют автобусы экологического класса «Евро-5».

Ежедневно общественный транспорт Москвы перевозит порядка 6,5 миллиона человек. В 2010–2018 годах «Мосгортранс» приобрел более 350 новых трамваев. В городе начали также курсировать трамваи нового поколения «Витязь-М».