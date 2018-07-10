РИАМО - 10 июл. В Москве стартует проект «Уличный лекторий. Местная история», в его рамках жители столицы с 19 июля по 12 сентября смогут послушать бесплатные лекции о городе под открытым небом, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Музей Москвы во второй раз запускает проект «Уличный лекторий. Местная история». С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в десяти столичных районах. Посетить их могут все желающие», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что вести лекции будут известные москвоведы – историки, авторы книг и путеводителей по Москве. Слушатели узнают, в какой точке города находился древний район Великий посад, что общего между Китай-городом и Поднебесной, где любил устраивать соколиную охоту Иван Грозный и многое другое.

Присоединиться к проекту приглашают всех, кто готов поделиться воспоминаниями о разных уголках города, фотографиями и историческими документами. Собранная информация и документальные свидетельства появятся в газете проекта «Уличный лекторий. Местная история», изданной тиражом в одну тысячу экземпляров.

«Уличный лекторий. Местная история» – это не только лекции о главных памятниках района или типе его застройки. Это и воспоминания местных жителей, которых не найдешь в учебниках истории. Например, о том, как в продуктовый магазин в Крылатском приезжала Маргарет Тэтчер или как школьники встречали Юрия Гагарина на Ленинском проспекте после его полета в космос, где находилась лучшая пончиковая Замоскворечья или почему в Измайлове пахло аэродромом», – сказала директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Летом 2017 года проект «Уличный лекторий. Местная история» побывал в 14 районах Москвы. Лекции прошли в Хамовниках, Замоскворечье, Миусах, Раменках и Марьиной Роще, на Никитском бульваре и Шаболовке, в Можайском, Гагаринском, Басманном районах, а также в Измайлове, Новогирееве, Крылатском и Преображенском районах. Эти лекции посетили более 1,1 тысячи слушателей.