РИАМО - 10 июл. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве от 23 до 25 градусов, по области – 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%.

«В Московском регионе сохранится неустойчивая погода с дождями кратковременного характера. Атмосферное давление подрастет и его фон приблизится к своей климатической норме. При этом существенных колебаний метеопараметров не ожидается, температурный режим и содержание кислорода в воздухе будет соответствовать норме. У большинства жителей такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. И лишь метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут испытывать недомогание», - добавляется на сайте.

Как отмечают синоптики, дополнительным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля.