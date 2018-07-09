РИАМО – 9 июл. Пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье, признали банкротами по решению Арбитражного суда Московской области, сообщает в понедельник РИА Новости.

Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Решения вынесены в отношении компаний ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (осуществляет строительство ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (осуществляет строительство ЖК «Лайково»)», – говорится в сообщении.

По доводам юристов фонда зафиксированы значительная задержка при сдаче домов, нецелевое использование денежных средств, оплата работ по завышенным оценкам. В связи с этим они и обратились в суд с заявлением о банкротстве. Нарушения в деятельности застройщика выявила и проверка Росстройнадзора.

В компаниях введено конкурсное производство сроком на один год до 9 июля 2019 года, судья назначила конкурсного управляющего и добавила, что у сторон есть месяц на обжалование решения.