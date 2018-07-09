РИАМО - 9 июл. Пассажиры автобуса не пострадали при столкновении с грузовиком на трассе в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщалось, что авария произошла на 42-м километре трассы М-9 в Подмосковье днем в понедельник.

«В результате ДТП с участием фуры и автобуса погиб водитель грузового транспорта. На момент аварии в автобусе находилось десять человек, никто из них не пострадал», – сказал собеседник агентства.

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