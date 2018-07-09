РИАМО – 9 июл. Спортивный врач Александр Резепов ответил на обвинения немецких СМИ в применении российскими футболистами допинга, в частности, вдыхания аммиака, эксперт заверил, что данный препарат не входит в список запрещенных.

Немецкие СМИ обвинили сборную России в применении допинга в матчах ЧМ-2018. В частности отмечается, что перед игрой с Хорватией и в перерывах российские футболисты вдыхали аммиак для поддержания физических кондиций на определенном уровне. В газете Bild статья сопровождается фотографией Александра Головина, что-то вдыхающего со своей руки, а также изображением Ильи Кутепова, потирающего нос. При этом в газете Süddeutsche Zeitung было опубликовано заявление представителя сборной России, подтверждающего факт применения аммиака в матче с Испанией.

«Аммиак применяется только для экстремальных случаев, когда нужно человека вывести из обморочного состояния, либо чтобы немного взбодриться. Как считают немцы, его действие несет какой-то «допинговый» эффект. Но это не так. Потому что действие аммиака весьма короткое. Ощущение бодрости наступает буквально на секунду», – пояснил в интервью Радио «Комсомольская правда» Резепов.

При этом он отметил, что Европа не часто видит подобные случаи.

«У них в Европе это не принято. Хотя, насколько я знаю в Восточной Европе – в Польше и в Чехии – это применяют. Известны несколько случаев, когда сборные других стран просили пару флаконов нашатыря», – подчеркнул врач.

Аммиак не входит в список запрещенных препаратов по правилам международных антидопинговых организаций.