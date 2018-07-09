РИАМО - 9 июл. Двух задержанных по подозрению в краже у гражданина Великобритании в Москве арестовали на два месяца, расследование продолжается, сообщается на сайте МВД РФ.

«В рамках производства по уголовному делу по ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранца в районе Театральной площади пригласили сесть в автомобиль и довезти его до места жительства. В машине такси мужчина потерял сознание, а когда очнулся в районе станции метро «Динамо», то обнаружил пропажу денег, мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали средства. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

В течении суток с момента получения информации о преступлении сотрудники уголовного розыска задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 33-х и 37-летние приезжие, которые полностью признали свою вину. Установлено, что злоумышленники занимались нелегальным извозом с использованием автомобиля, в который сел потерпевший.