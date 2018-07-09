РИАМО - 9 июл. Первый фарфоровый фестиваль состоялся в подмосковном городе Ликино-Дулево, в нем приняли участие свыше 4,7 тысячи жителей и гостей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Помимо того, что мероприятие направленно на поддержку предпринимательства, в частности народно-художественных промыслов, это красивый праздник для всей семьи. Праздничная программа была рассчитана на весь день и посвящена известной на весь мир продукции ООО «Дулевский фарфор», а именно уникальной технике росписи посуды.

«Компания является лидером в своей отрасли, более 180 лет фарфоровых дел мастера создают знаменитый дулевский фарфор, который завоевывал гран-при международных выставок и поставлялся даже к императорскому двору. Этот фестиваль имеет большое значение, и мы рассчитываем, что он станет новым брендом и визитной карточкой городского округа Ликино-Дулево», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В первой половине дня в коворкинг-центре «Старт» состоялась деловая часть мероприятия, посвященная развитию и продвижению региональных производств и продуктов, поддержке предприятий народного художественного промысла, их сохранению.

Основные праздничные мероприятия прошли в городском парке «Дулевский». Здесь можно было познакомиться с уникальными промыслами и ремеслами разных регионов России, работала ярмарка и мастер-классы. На площадке «Вкусное путешествие по России» гостям было предложено попробовать ароматный чай и традиционные лакомства из самых разных уголков нашей страны, принять участие в мастер-классах по приготовлению татарского блюда с тысячелетней историей – «Бал-май», а также приобрести понравившиеся вкусные сувениры: Алтайские, Свияжские и Болгарские пряники, чай из Болгарии и Алтайского края, знаменитый чак-чак из Татарстана и многое другое.

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе от производства «Объединение Гжель», в котором под руководством художника расписать фарфоровое изделие своими руками и получить его в подарок. Еще одним именитым гостем фестиваля стала Фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», являющаяся эталоном высочайшего качества и выпускающая несколько линеек продукции, в том числе и для Кремля.

Впервые на фестивале были представлены работы торжокских золотошвей. Фабрика ОАО «Торжокские золотошвеи» – это единственное в России предприятие, где организовано фабричное производство изделий, отшитых золотой и серебряной нитью, и работает уникальный музей золотого шитья.

На празднике каждый мог найти занятие по душе. Логотипом – символом фестиваля являлась розочка Агашка - самый излюбленный цветок дулевских фарфористов, а на Фарфоровом фестивале она приобрела еще и свой вкус. Завершился фестиваль «Великим чаепитием».