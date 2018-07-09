РИАМО – 9 июл. Новые знаки «М» на ножках с подсветкой в цвет линий подземки планируется установить у входов всех станций столичного метрополитена до 2019 года, передает ТАСС.

«Работы по замене буквы «М» у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем мы ее завершим», – сказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она отметила, что обновленная буква «М» останется красного цвета, ножка знака будет подсвечена в цвет линии, на которой располагается станция.