РИАМО - 9 июл. Более 320 человек Можайска и отдаленных населенных пунктов городского округа получили доступ к чистой питьевой воде в результате исполнения поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области по результатам рабочей поездки в городской округ Можайский, 16 многоквартирных домов подключены к системе холодного водоснабжения», – говорится в сообщении.

В частности, восемь домов расположены по улице Вокзальной в Можайске. Ранее жители этих домов обратились с жалобой к губернатору, на то, что получают некачественную воду, к тому же с перебоями.

«По поручению Андрей Юрьевича, в начале июля все эти дома были подключены к системе центрального водоснабжения от водозаборного узла поселка Химик. <…> Сегодня проблема с качеством воды решена в полном объеме и жители всех этих восьми многоквартирных домов №№6,10,12,14,16,18,25,29, расположенных по улице Вокзальная в Можайске получают качественную воду, пригодную для использования в быту», – сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Кроме этого, в результате работ по установке и вводу в эксплуатацию комплекса очистки воды, в рамках программы «Чистая вода», еще 200 жителей деревни Бараново городского поселения Уваровка городского округа Можайский получили доступ к качественной питьевой воде.

«В соответствии с утвержденной дорожной картой, оборудование станции обезжелезивания введено в эксплуатацию в июле, и теперь качество воды, отпускаемой в сеть с водозаборного узла деревни Бараново у потребителей, соответствует всем требованиям СанПин. Производительность нового оборудования составляет 6,5 кубометров/час, и позволяет снабжать очищенной питьевой водой восемь многоквартирных домов, в которых проживают более 215 жителей. Все работы проводились нашей подведомственной организацией ФПЛК, общий объем финансирования составил около 6 миллионов рублей», – добавил министр.

В Подмосковье реализуется масштабный проект по модернизации системы водоснабжения и обеспечению населения чистой питьевой водой. Так всего за несколько лет чистую питьевую воду уже получили более 1,5 миллионов человек, было введено в эксплуатацию более 257 новых водозаборных узлов и станции водоочистки и водоподготовки.

«В текущем году в Подмосковье запланировано строительство и модернизация 109 объектов водоснабжения, что позволит обеспечить чистой питьевой водой почти 200 тысяч человек и выйти к концу года на показатель обеспеченности чистой питьевой водой из централизованных источников в 94%. В 2019 году мы сосредоточимся на масштабной программе по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта по защите реки Волга», – добавил Хромушин.