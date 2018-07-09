РИАМО - 9 июл. Необычные арт-объекты – огромного розового зайца и большую птицу, созданные современной художницей Ольгой Муравиной, установили на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В ночь на 9 июля, в рамках I Международного фестиваля современного искусства, науки и экологии ARS HORTUS в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» привезли огромного розового зайца и большую птицу авторства известной современной художницы Ольги Муравиной. Посетители могут увидеть арт-объекты на Зеркальном канале с единственными в России Плавучими садами для рыб», - говорится в сообщении.

Ранее арт-объекты были представлены на фестивале садов и цветов Moscow Flower Show-2018.

«На Зеркальном канале с Плавучими садами для рыб поселились роскошный розовый заяц и большая птица авторства всем известной художницы Ольги Муравиной. Именно ее зайцы украшают горку у субтропиков и тропики. И именно ее милейшая собачка-фонтан будоражит ваше воображение в холле оранжерейного комплекса с мая!» - прокомментировал новые объекты директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Международный фестиваль современного искусства ARS HORTUS продлится до 25 августа 2018 года.