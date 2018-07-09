РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В питомнике подмосковных Люберец родился котенок с «человеческим лицом», сообщила «РИАМО в Люберцах» хозяйка животного Татьяна Расторгуева.

Расторгуева выложила видео с котенком в Instagram. За шесть часов оно набрало более 6 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей отметили, что кошечка Валькирия похожа на человека.

«Сейчас к моей кошечке Валькирии приковано пристальное внимание, я такого не ожидала. Она у меня даже немного «зазвездилась»», - сказала Расторгуева.

Она добавила, что Валькирия - котенок породы мейн-кун. Мордочка у нее действительно напоминает человеческое лицо.

По словам Расторгуевой, ей каждую минуту поступают звонки от журналистов и просто любопытных людей, которые интересуются необычным котенком.