РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Авторы концепции комплексного развития Балашихи и Реутова пройдут обучение в бизнес-школе «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

«Обращаясь к жителям Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу дополнительно определить на территории Подмосковья точки роста, которые могли бы послужить драйвером роста экономики, социального благополучия. Был проведен конкурс, на который было заявлено более 50 проектов со всей территории Московской области. Отобрано 10 проектов, в том числе наш совместный проект с Реутовым, он проходит доработку в рамках бизнес-школы Сколково. Авторы проекта пройдут обучение в школе, получат консультации экспертов по концепции», - сказал глава округа Сергей Юров.

Он добавил, что концепция развития Балашихи включает территории вдоль реки Пехорки общей площадью свыше тысячи гектаров. Проект получил название «Долина реки Пехорки». Он ориентирован на повышение экономической привлекательности территории, создание комфортных условий для ведения бизнеса и комфортной городской среды. По словам Юрова, завершить разработку концепции планируется до сентября.

В работе круглого стола по обсуждению концепции развития Балашихи и Реутова приняли участие сотрудники администраций городов, архитекторы, предприниматели.