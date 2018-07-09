РИАМО – 9 июл. В лидеры отечественного кинопроката вышел фильм студии Marvel «Человек-муравей и Оса», картине удалось собрать в первые выходные более 300 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«Кинофильм Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса» в стартовый уик-энд возглавил российский прокат, собрав 345 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

На второй позиции оказалась «Суперсемейка-2» Брэда Берда, которая в конце четвертой недели проката смогла похвастать результатом в 50,3 миллиона рублей.

Топ-3 российского проката завершают «8 подруг Оушена» Гэри Россасо, чьи сборы выходного дня к концу третьей недели достигли 32,9 миллиона рублей.

Лента «Человек-муравей и Оса» представляет собой второй фильм франшизы о человеке-муравье, появившемся в 1979 году в комиксах Marvel. Первый фильм «Человек-муравей», также снятый Пейтоном Ридом, в 2015 году принес своим создателям только на продаже билетов свыше 519 миллионов долларов, при том, что затраты на сам фильм составили 169 миллионов долларов.