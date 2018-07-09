РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. В подмосковных Котельниках продавцов в нестационарных торговых объектах обязали носить форму и бейджики, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

В Котельниках начались работы по приведению нестационарных торговых объектов, в том числе и объектов сезонной торговли, к единому обновленному архитектурному облику.

«В целях соблюдения норм и правил продажи отдельных видов товаров и защиты прав потребителей, продавцов мелкорозничной сети обязали носить форменную одежду, головной убор и бейджик. Также в каждом торговом объекте обязательно наличие уголка потребителя», - говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков заявил, что надо разработать новый архитектурный облик для нестационарных торговых объектов. Он отметил, что на них должна присутствовать зеленая полоса, так как зеленый традиционно является цветом горокруга.