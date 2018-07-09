РИАМО – 9 июл. Порядка 70% покупателей апартаментов в новостройках Москвы – это люди в возрасте до 35 лет, передает «Интерфакс-Недвижимость».

«70% покупателей апартаментов в московских новостройках являются людьми поколения Y – в возрасте от 28 до 35 лет. Нередко подобные объекты приобретают москвичи или резиденты иногородних и иностранных компаний в качестве дополнительной жилплощади – рядом с офисом, московским представительством фирмы», – говорится в сообщении.

В структуре спроса на апартаменты в Москве доминирует комфорт-класс (55% сделок), при этом в предложении превалируют объекты бизнес-класса (62%). Лоты категории «стандарт» не востребованы у покупателей и не представлены на рынке, отмечается в материале.

В территориальной структуре спроса лидируют ЦАО (35%), ЗАО (19%) и ЮАО (16%). Что касается предложения, то 32% апартаментов располагаются в ЦАО, 20% – в ЗАО, 10% – в САО.

Требования к инсоляции и шумоизоляции в апартаментах ниже, чем в жилых комплексах, при этом застройщики не обязаны соблюдать норму по инфраструктуре (школы, детсады, торговые центры).