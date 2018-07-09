РИАМО - 9 июл. Военно-спортивный лагерь «Верейская застава» в Наро-Фоминском городском округе отметил 10-летний юбилей, в рамках празднования состоялась демонстрация приемов древнерусского боя, элементов горной подготовки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В лагерь приезжают дети со всего Наро-Фоминского округа, из соседних районов области, из Москвы и других регионов, чтобы не просто отдохнуть, но и развивать свои спортивные, туристические, военно-прикладные навыки. «Верейская застава» - это и семейный православный лагерь, в работе которого духовно-нравственное направление занимает особое место. Здесь есть молитва, есть богослужение, есть ориентир на духовную жизнь и традиционные ценности.

«В эти дни в лагере заканчивается вторая смена. К юбилейной дате ребята подготовили праздничную программу – демонстрацию приемов древнерусского боя, элементов горной подготовки, соревнования по стрельбе и баскетболу, перетягивание каната, концертные выступления», - говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Евгений Голубев, благочинный церквей Наро-Фоминского округа о. Олег Митров, настоятель храма преподобного Серафима Саровского о. Александр Кречетов и другие.

«За годы своей работы лагерь стал настоящей школой гражданского самосознания и мужества, местом, где особенно проявляется забота о подрастающем поколении, его физическом и духовно-нравственном здоровье», - отметил в своем выступлении Евгений Голубев и от имени главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ пожелал ребятам новых успехов, здоровья, оптимизма, преданности идеалам веры, добра и созидания.