РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Порядка 300 молодых жителей городского округа Люберцы посетят областной молодежный образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья», который пройдет с 9 по 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском городском округе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий напутствовал участников первой смены форума, которые отправились от администрации на автобусе.

«Сегодня едет первая смена на форум, это порядка 52 человек. Молодость нужна для того, чтобы приобрести новые навыки. Желаю вам хорошего отдыха и теплой погоды. Желательно, чтобы Люберцы не звучали в отрицательном свете», - сказал Ружицкий.

От лица активной молодежи его поблагодарили за самый оснащенный лагерь, в который все закупалось централизовано.

Форум пройдет сменами по 4 дня: 9-13 июля - первая смена, 13-17 июля - вторая смена, 17-21 июля - третья смена, 21-25 июля - четвертая смена, 25-29 июля - пятая смена.

Каждая из смен включает в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» - для творческих личностей, связанных с искусством; «Активный гражданин» - для студентов, молодых парламентариев; «Business Camp» — для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» - для блоггеров, журналистов, сотрудников ММЦ; «Lifestyle» — для спортсменов, экологов, молодых тренеров; «ЯволонтерМО» - для добровольцев, активистов волонтерских движений.

Участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 18 лет до 30 лет.

Зарегистрироваться можно на сайте поколениемо.рф или подать заявку на адрес электронной почты: molodlub@rambler.ru c указанием Ф.И.О., даты рождения, телефона и номера смены форума.

Основной целью форума является создание условий, при которых молодые и активные люди, желающие сделать Подмосковье лучше, смогут продемонстрировать свои таланты и проекты, найти единомышленников.

Доставка до места проведения и обратно будет производиться централизованно. Для участников организовано: проживание (палаточный лагерь); питание; образовательная и развлекательная программы.