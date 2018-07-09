РИАМО - 9 июл. Количество пассажиров прогулочных теплоходов, курсирующих по Москве-реке, увеличилось вдвое с начала чемпионата мира по футболу FIFA, в прошлом году в день речным транспортом в столице пользовались 200-250 человек, в этом году 400 человек, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Речные перевозчики отмечают значительный рост пассажиропотока на волне мундиаля. С начала навигации-2018 по водным путям Московского бассейна совершили путешествие почти полмиллиона человек. С середины июня – уже в первые дни соревнований и массового паломничества футбольных болельщиков – загрузка прогулочного флота на Москве-реке увеличилась в два раза», - говорится в сообщении.

С конца апреля пассажирские суда совершили по рекам, озерам и водохранилищам Центральной России 3,6 тысячи рейсов и перевезли около 480 тысяч человек. Это на 12% больше аналогичного показателя 2017 года.

«На речные перевозки благотворно повлияла теплая, по-настоящему летняя погода. А стартовавший 14 июня чемпионат мира по футболу значительно улучшил достигнутый результат», – сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Серьезный рост фиксируют на прогулочном флоте столицы. В среднем пассажиропоток и количество рейсов в теплые дни мундиаля удвоились. Если в 2017 году городские перевозчики совершали ежедневно 200-250 рейсов, то в 2018-ом – около 400 рейсов.

«На судах можно видеть все больше ярких болельщиков и иностранных туристов. Так, на яхтах «Флотилии «Рэдиссон» сегодня преобладают зарубежные гости. С июня их доля в общем объеме пассажиров составляет 75-80%. Такой баланс наблюдается впервые в современной практике речных перевозчиков Москвы», - отмечается в сообщении.

Дополнительный приток иностранцев обеспечивают туроператоры, предлагающие автобусные туры, совмещенные с речной прогулкой.

Внушительный рост демонстрирует также рынок речных круизов. В путешествие по рекам России через «Канал имени Москвы» в навигацию-2018 отправились 110 тысяч человек. По сравнению с 2017 годом турпоток увеличился на 15%, отмечает Елянюшкин.

С маршрутами Московского бассейна стремятся познакомиться иностранцы. На их долю приходится треть пассажиров речных лайнеров. Заполняемость теплоходов большой тройки круизных операторов (ОАО «Мостурфлот», ОАО «Инфофлот», ООО «Водоходъ») достигает сегодня 80%.