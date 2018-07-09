РИАМО - 9 июл. В подмосковном Наро-Фоминске состоялся фестиваль «Приятно познакомиться!», в ходе которого прозвучали вдохновляющие выступления о покорении новых вершин и создании своих уникальных проектов всех присутствующих, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Седьмого июля в центральном парке с успехом прошел фестиваль «Приятно познакомиться!» на #РОТОНДА_НФ, собрав большое количество профессионалов и талантов Наро-Фоминска и более чем 200 гостей!» - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступило объединение творческих людей Наро-Фоминска: Екатерина Григор, Елена Уланова, Владимир Обухович, Майя Хусанова, Елена Гузенкова, Мария Лаврова, Оксана Глуховская, Михаил Курзиков, Екатерина Руснак, Павел Яблочкин, Татьяна Обухович и другие.

В этот день на фестивале работали спикеры, которые вдохновляли своими выступлениями на покорение новых вершин и создание своих уникальных проектов всех присутствующих. Тематика выступлений была разнообразна, от успеха в создании студии автотюнинга до открытия уникального психологического центра.

Посетители площадки фестиваля смогли познакомиться и услышать истории о творческом пути ди-джея, художника-монументалиста, урбаниста, smm-менеджера, флориста, шеф-повара, декоратора, стилиста, психолога, фотографа, дизайнера одежды и руководителя студии брейк-данса.

«Главное, что хотели сказать участники фестиваля «Приятно познакомиться!» - всегда нужно идти своим путем, искать любимое дело, развиваться в нем и не слушать никого, только вперед», - подчеркивается в материале.

Фестиваль «Приятно познакомиться!» прошел в творческой атмосфере, которую создавали музыканты, вокалисты и ребята из клуба исторической реконструкции. Участники и гости фестиваля сделали фото на память у фотозоны с воздушными шарами от студии дизайнерских шаров, оценили стрит-арт и монументальную живопись на стене старой сцены, посетили выставку работ.

На парковке прошла выставка автотюнинга, маленьких участников фестиваля развлекали аниматоры, прошли мастер-классы по флористике, художники создавали уникальные акварельные скетчи. Также на площадке фестиваля работала открытая парикмахерская и состоялся показ экстрим-фильмов.

Фестиваль прошел при поддержке дирекции «Центрального парка», молодежного комплексного центра и администрации КСК «НАРА»! Фестиваль прошел атмосферно и энергично, собрал более 200 человек, познакомил между собой единомышленников, которые уже начали планировать следующее мероприятие.