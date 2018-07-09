РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В ночь на понедельник в подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе кроссовер столкнулся с бензовозом, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал вчера (8 июля - ред.) около 23:05 на Симферопольском шоссе и недалеко от поворота на Объездную дорогу в сторону Южного обхода увидел ДТП: стоял кроссовер Toyota RAV-4 в левом ряду. Несколько человек устанавливали знак аварийной остановки. В правых рядах стояло около шести легковых авто, а также бензовоз. Пострадавших на проезжей части я не видел. Салон кроссовера был пуст», - сказал очевидец.

В группе «Типичный Подольск» соцсети «ВКонтакте» отмечается, что в ДТП, которое произошло на Симферопольском шоссе, кроссовер столкнулся с бензовозом и в результате пострадал один человек.