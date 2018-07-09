РИАМО - 9 июл. Специалисты Мосгосстройнадзора проверят строительные материалы, используемые для отделки стен и потолков новых станций столичной подземки от станции «Раменки» до «Озерной площади», помимо этого проверят работу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

«На вводимых в эксплуатацию станциях проверят строительные материалы, используемые для отделки стен и потолков, а также теплоизоляционные материалы на предмет пожарной безопасности. Проверят устройство внутреннего противопожарного водопровода, работу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнезащиту воздуховодов», - говорится в сообщении.

Помимо этого, проверки пройдут также при строительстве электродепо «Солнцево» на Родниковой улице, участках Большой кольцевой линии от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская».

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 37 объектов строительства, выполнит 263 исследования. Среди проверяемых объектов: дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 16 района Крюково, детский сад на 220 мест на улице Речников, многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Ангара» на Чонгарском бульваре.

Помимо этого, сотрудники ведомства проверят здание посольства Малайзии в Москве, гостиницу на улице Староалексеевская, культурно-досуговый и социально-общественный центр на улице Норильская, спорткомплекс с катком для ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» в Чертанове, а также новостройку по программе реновации жилого фонда на улице Долгопрудная.

Качество работ проверят на трассе Калужское шоссе – автомобильная дорога поселка Коммунарка – аэропорт «Остафьево», участке Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, на строительстве улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме и на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.