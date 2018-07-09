РИАМО - 9 июл. Управляющая компания восстановила тепловую изоляцию труб и привела в порядок отмостки многоквартирного жилого дома в подмосковном Жуковском после замечаний жилищных инспекторов, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Управляющая организация ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» исполнила предписания Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании инженерных коммуникаций и отмостки дома №30А по улице Нижегородская в Жуковском», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Проверка фактов, которые содержались в обращении жителей дома, выявила неудовлетворительное состояние труб. Теплоизоляционные материалы на них были старыми и разрушенными во многих местах. Отмостка, которая содержалась недолжным образом, оказалась покрыта трещинами.

«Восстановление разрушенной или недостаточной тепловой изоляции труб в многоквартирных домах – это обязанность управляющей организации ООО «Теплоцентраль-ЖКХ», этому нужно уделять особое внимание в период подготовки к отопительному сезону. Мы предписали управляющей компании устранить нарушения в сжатые сроки», – заявил Соков.

По истечению срока выполнения предписания, государственные жилищные инспекторы установили, что отмостка отремонтирована, а теплоизоляционное покрытие на трубах в подвале в местах разрушения восстановлено.