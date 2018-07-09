РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Шесть школьных спортивных площадок открыли для всех желающих в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«На территории горокруга Красногорск в летний период будут доступны для посещения школьные спортивные площадки. На сегодняшний день заняться спортом можно в Павшинской пойме в 14-й, 16-й, 19-й школах, в 18-й в Изумрудных холмах и в двух школах теруправления «Отрадненское» – в 20-й в Путилково и в Ульяновской средней школе», – говорится в сообщении.

По словам главы горокруга Красногорск Радия Хабирова, на этих площадках с 18:00 до 21:00 могут заниматься спортом все желающие.

«Охрану мы обеспечили, а если необходим будет текущий ремонт спортплощадок – сделаем. Пробуем, экспериментируем пока в этих школах. По крайней мере, в летний период будет так. Посмотрим, сопоставим плюсы и минусы. Дальше будем решать, может, и во всех школах округа, где это возможно, откроем спортплощадки по вечерам», – сказал Хабиров.