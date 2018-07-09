РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Шашисты из подмосковного Королева стали чемпионами России по русским шашкам в составе сборной Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Командный чемпионат России по русским шашкам прошел в Коломне с 6 по 9 июля. На соревнования съехались лучшие спортсмены со всей России.

«Мужская команда Московской области, в состав которой вошел Дмитрий Колосов из Королева, заняла первое место в быстрой программе, а женская команда, в составе которой выступала спортсменка из Королева Ксения Кузнецова, стала первой в молниеносной программе», - говорится в сообщении.

Мужская команда также заняла второе место в молниеносной программе, а женская команда стала третьей в быстрой.

Там же, в Коломне, с 1 по 8 июля прошли Всероссийские соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек, в которых Дмитрий Колосов стал первым в молниеносной и классической программе среди юношей до 16 лет, а Павел Кулагин стал третьим в обеих программах среди юношей до 10 лет.