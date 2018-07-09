РИАМО - 9 июл. Подмосковные игроки в составе сборной России стали вторыми на этапе чемпионата Европы по регби-7, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В английском Эксетере прошел третий этап европейской Гран-при серии по регби-7 среди мужских команд. В составе сборной цвета российского флага выступили игроки команды из Монина «ВВА-Подмосковье» Герман Давыдов, Илья Бабаев, Владислав Созонов, Виталий Живатов, Патрис Пеки, Сергей Янюшкин», – говорится в сообщении.

Сборная России прошла групповой этап без поражений, выйдя в плей-офф с первого места: 43:12 в матче с Польшей, 19:7 – с Грузией, 27:14 – с хозяевами поля – сборной Англии. Во второй день, в 1/4 финала наша команда не оставила шансов сборной Франции - 42:0, и одержала волевую победу в полуфинале над Португалией - 17:14.

В финале подопечные Андрея Сорокина снова встретились с англичанами. В решающем матче спортивная удача оказалась на стороне нашего соперника: 15:5 в пользу Англии. После трех этапов сборная России с 44 очками занимают третью строчку в общем зачете, отставая всего на два очка от англичан. Лидирует в чемпионате Европы команда Ирландии – 56 очков.

Четвертый завершающий этап европейской Гран-При Серии по регби-7 пройдет 8-9 сентября в Польше. Действующим обладателем титула является сборная России.

«Сборная России по регби-7 каждый год борется за победу в чемпионате Европы. В этом году она защищает титул и в этом ей помогают игроки монинского клуба. Подмосковные игроки составили половину команды на этапе в Англии. Серебро и уверенная игра очень важны в преддверии Кубка мира по регби-7, который стартует уже 20 июля», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.