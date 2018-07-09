РИАМО - 9 июл. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного здания, которое будет возведено по адресу: Дубна, переулок Кировский, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Проектом предусмотрено возведение здания переменной этажности (1-2), площадью 3239 квадратных метров. На объекте будет осуществляться производство косметических средств по уходу за волосами», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории будет обустроена парковка для автомобилей. Плановое завершение работ в третьем квартале 2020 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 30 рабочих мест.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.