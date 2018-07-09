РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Жители городского округа Люберцы просят провести ямочный ремонт во дворе домов на улицах Волковская и Побратимов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По адресам улица Волковская, дом №49, и Побратимов, дом №18, необходимо провести ямочный ремонт асфальтового покрытия по просьбам жителей. Кроме того, необходимо провести работы по занижению бордюрного камня на улице Инициативная, поручение не выполнено с мая», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что у дома №44 по улице Гоголя в Томилине до сих пор не проведена опиловка аварийных деревьев, они нависают над линией электропередач. По просьбам жителей на проспекте Октябрьский, на улице 60 лет Победы, у магазина «Дикси» необходимо эвакуировать брошенный автомобиль.

«С прошлого года не проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки в Томилинском лесопарке. По адресам Побратимов, дом №8, и Красногорская, дом №21/2, Митрофанова, дом №19, в поселке Коренево на улице Островская, дом №8, необходимо вывезти мусор из контейнерных площадок. Жители дома №49 по улице Побратимов, у дома №148/2 по улице Советская в деревне Токарево просят провести уборку территории от мусора», - заключил Ружицкий.