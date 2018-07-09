РИАМО - 9 июл. На девяти улицах Ярославского района столицы отремонтируют дороги на средства от платных парковок, в начале года префектуры округов города получили около 4,2 миллиарда рублей от платных парковок на благоустройство, сообщается на сайте московского паркинга.

«В частности, в 2018 году на девяти улицах района отремонтируют дороги, также запланирован ремонт тротуаров по нескольким адресам и обустройство автостоянок. Работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей», — говорится в сообщении.

В начале года префектуры округов получили порядка 4,2 миллиарда рублей от платных парковок города. Все деньги были отправлены в управы для проведения благоустроительных работ на территориях, прилегающих к домам.

Как напоминается в сообщении, с начала года заявки на получение парковочных разрешений для резидентов районов, входящих в платную парковочную зону, подали более 18 тысяч человек. Разрешение позволяет горожанам бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору.

При этом у жителей есть возможность внести годовую плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки. Оформить парковочное разрешение можно на сайте mos.ru или в районном многофункциональном центре.