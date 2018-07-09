РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Жителей микрорайона Климовск Подольска призывают выбрать один из двух вариантов детского городка, который планируют установить в детском парке горокруга, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время администрацией городского округа Подольск рассматривается вопрос замены детского городка в парке культуры и отдыха «Детский парк», который находится в микрорайоне Климовск. Мы обращаемся к жителям округа с просьбой принять участие в голосовании, какой городок установить взамен существующего», - говорится в сообщении.

Голосование проводится в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте». Жителям предстоит выбрать один проект из двух предложенных: «Корабль» или «Замок».