РИАМО - 9 июл. Футбольные матчи между сборными Англии и Швеции, а также между командами России и Хорватии в фан-зонах на Воробьевых горах и возле стадиона «Спартак» посмотрели свыше 220 тысяч болельщиков, сообщил РИАМО в понедельник руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«На двух фан-зонах 7 июля прошли больше 220 тысяч человек», – сказал Гуляев.

Он уточнил, что в фан-зонах на Воробьевых горах и у стадиона «Спартак» болельщики наблюдали за матчами Россия – Хорватия и Англия – Швеция.

Игра Россия – Хорватия прошла в Сочи 7 июля. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Мачт Англия – Швеция состоялся в Самаре, где шведы уступили британцам со счетом 0:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.