РИАМО - 9 июл. Столичные полицейские задержали двоих приезжих таксистов, которые заманили болельщика из Великобритании в автомобиль, где ограбили его, сообщается на сайте МВД РФ.

Как уточняется в материале, иностранца в районе Театральной площади пригласили сесть в автомобиль и довезти его до места жительства. В машине такси мужчина потерял сознание, а когда очнулся в районе станции метро «Динамо», то обнаружил пропажу денег, мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали средства. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

«В течении суток с момента получения информации о преступлении сотрудники уголовного розыска задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 33-х и 37-летние приезжие, которые полностью признали свою вину. Установлено, что злоумышленники занимались нелегальным извозом с использованием автомобиля, в который сел потерпевший», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).