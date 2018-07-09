РИАМО - 9 июл. В подмосковной Лобне завершают строительство одного из самых проблемных долгостроев, дольщики получат свои ключи уже через несколько месяцев, сообщает Лобненское информагентство.

«Застройщик проекта ЖК «Лобня-Сити» 29 июня получил заключение о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Речь идет о первом и втором корпусах. Фактически это основной документ, подтверждающий завершение строительных работ и сдачу дома», — сказал глава Лобни Евгений Смышляев.

Он добавил, что следующий этап - подача документов на ввод в эксплуатацию, затем постановка на кадастровый учет. Процедуры должны занять несколько недель. Сразу после их завершения дольщики смогут получить ключи от своих квартир.

Смышляев рассказал о завершении строительства в рамках телепрограммы «Открытый разговор», впервые вышедшей на телеканале «Лобня».

Дольщики объектов по улице Спортивная, 1, корпус 1, получат свои ключи через несколько месяцев. Все работы на первом корпусе планируется завершить этой осенью. Сейчас производятся отделочные работы в местах общего пользования. Более 80 человек работают одновременно в каждом из пяти подъездов, кроме того, ведется наружное благоустройство.

Кроме того, завершается установка окон в помещениях первого этажа, предназначенных под магазины, на тротуаре укладывают асфальт и выравнивают бордюрный камень. Вскоре начнется озеленение прилегающей к дому территории. Строители сообщают, что благоустройство выполнено на 50%, а уже через несколько недель будет завершено полностью.

Второй корпус дома 1 на улице Спортивной вырастает на два-три этажа в среднем в месяц, этот темп строители намерены сохранить. Монолитные работы в данный момент ведутся на уровне десятого этажа, всего их будет 14, 16 и 16 соответственно в трех секциях. Помимо возведения каркаса, рабочие производят каменную кладку. Кроме того, до конца года в планах установка окон во всех квартирах второго корпуса. Следующим этапом станут отделка и благоустройство. Сейчас в строительных работах на объекте задействованы 45 человек.