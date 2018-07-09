РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Жителя подмосковного Подольска обвиняют в хулиганстве на борту самолета, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Подольска, который обвиняется в хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте.

«Расследованием было установлено, что житель округа во время рейса «Анталья – Москва» авиакомпании «Уральские авиалинии» на борту самолета находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, ходил по салону и провоцировал пассажиров на конфликт и драку. После прибытия в аэропорт «Домодедово» дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.