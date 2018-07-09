РИАМО - 9 июл. Выставка редких изданий к 100-летию гибели царской семьи открылась в областной библиотеке имени Крупской, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«К 100-летию со дня расстрела последнего российского императора Московская областная государственная научная библиотека имени Н. К. Крупской подготовила выставку изданий, напечатанных в годы правления Николая II, а также книг, принадлежавших членам императорской семьи», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам министра, среди сокровищ редкого фонда библиотеки – «Летописный и лицевой изборник Дома Романовых: юбилейное издание в ознаменование 300-летия царствования» 1913 года. Примечательно, что в оформлении этого шедевра типографского искусства своего времени принимал участие и Николай Рерих.

Также на выставке представлены книги с супер-экслибрисами Императорского дома, среди которых «Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича 1890-1891» о девятимесячном путешествии будущего императора Николая II по восточным странам и областям России, описанном Э. Э. Ухтомским. А также журналы того времени: «Искусство и художественная промышленность» за 1899 год и 1900 год, выпуски «Вестника птицеводства» и «Вестника рыбопромышленности».

Всего на выставке представлено порядка 30 изданий из редкого фонда, дающих представление о том, какие книги стояли на полках в домашней библиотеке Николая II и его семьи.