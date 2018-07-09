РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Губернаторскую детскую площадку торжественно открыли в понедельник в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Хорошо, что дети положительно реагируют на новую площадку во дворе дома №13 в микрорайоне Белая Дача Котельников. Она появилась здесь благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Я вас всех хочу поздравить, что мы такой городок открываем. Это только часть благоустройства придомовых территорий», – сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он добавил, что в этом дворе провели реконструкцию имеющейся детской площадки, установили травмобезопасное резиновое покрытие.

Площадка предназначена для детей младшего возраста. На ней установлены игровой комплекс, качели, песочница, качалка на пружине, детская карусель, качалка – балансир, гимнастический комплекс. Также здесь появились два новых парковых дивана и две урны. Площадку огородили металлическим ограждением, сделали дополнительный вход со стороны дома №13. Также сделали асфальтовую площадку для рисования мелками.

Помимо этого, на детскую площадку провели дополнительное освещение, установили три уличных торшера. Садовники посадили 90 декоративных кустарников, сделали новый газон.

Работы по благоустройству провела организация ООО «МЕГАПОЛИС 93».

«Это замечательная площадка. Мы открываем новые детские площадки по всей области, часть из них будет в Котельниках», – сказал депутат Мособлдумы Владимир Жук.