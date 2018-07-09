РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. В Королеве снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в прошлом году за аналогичный период было совершено 323 таких преступления, в этом их число составило 291, сообщил заместитель начальника УМВД России по городскому округу Королев, полковник внутренней службы Юрий Червяков.

В понедельник в УМВД России по городскому округу Королев состоялось заседание, на котором был представлен отчет о деятельности полиции в первом полугодии. На заседании начальник полиции Игорь Лащук вручил отличившимся сотрудникам грамоты, двоим полицейским было присвоено очередное звание и вручены погоны.

«В Королеве за полгода снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений с 323 до 291, что составило 9,9%. Уменьшилось число преступлений средней тяжести, хулиганств, умышленных телесных повреждений, преступлений с незаконным оборотом оружия. Не зарегистрировано ни одного случая изнасилования и хищения огнестрельного оружия», - сказал Червяков.

Также в Королеве снизилось количество краж и грабежей. На одно больше зарегистрировано случаев покушений на убийство, больше стало преступлений небольшой тяжести и выросло число разбойных нападений.

Кроме того, в Королеве стали чаще угонять машины и обманывать пенсионеров. Количество мошенничеств выросло на 13,2%, чаще всего мошенники вводят в заблуждение пожилых людей под предлогом оказания помощи социальными службами.