РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. За полгода в Королеве произошло 34 ДТП, в результате которых ранено 33 взрослых и пятеро детей, два человека погибли, сообщил заместитель начальника УМВД России по городскому округу Королев, полковник внутренней службы Юрий Червяков.

В понедельник в УМВД России по городскому округу состоялось заседание, на котором был представлен отчет о деятельности полиции в первом полугодии. На заседании начальник полиции Игорь Лащук вручил отличившимся сотрудникам грамоты, двоим полицейским было присвоено очередное звание и вручены погоны.

«За 6 месяцев 2018 года на дорогах городского округа зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, за этот же период в прошлом (2017 году – ред.) году было 29 ДТП. В результате ранено 33 человека, в прошлом году – 35, погибло два взрослых, ранены пять детей, погибших детей нет. В отчетном периоде сотрудниками ОГИБДД раскрыто 34 преступления, в основном это подделка и сбыт документов и нарушение правил дорожного движения», – сказал Червяков.

Сотрудниками ОГИБДД выявлено более 8 тысяч нарушений и наложено административных штрафов на сумму более 10 миллионов рублей.