РИАМО - 9 июл. В Москве во Дворце спорта (ДС) «Мегаспорт» состоится международный футбольный турнир «Суперкубок Легенд», мероприятие пройдет 10, 12 и 13 июля, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Мероприятие пройдет 10, 12 и 13 июля в ДС «Мегаспорт». Пользуясь случаем, хочу пригласить всех», - сказал Гуляев.

Как добавил генеральный менеджера турнира Тамерлан Куриев, в мероприятии будут участвовать восемь команд, среди которых сборные Германии, Португалии, Италии, Франции, Китая, России и другие.

Все матчи турнира пройдут в ДС «Мегаспорт» на искусственном футбольном покрытии последнего поколения, которое монтируется поверх хоккейной площадки ДС «Мегаспорт». Размер футбольной площадки составит 48х24 метра. Ворота: 5х2. Команда на поле состоит из 5 футболистов и вратаря. Каждый матч длится 2 тайма по 20 минут. Для зрелищности и динамичности матчей игра ведется с использованием бортов по периметру поля высотой 90 сантиметров, без аутов.