РИАМО - 9 июл. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов с 9 января по 29 июня 2018 года рассмотрел более 3 тысяч комплектов проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Сейчас мы подводим итоги работы в первом полугодии этого (2018 года – ред.) года. За шесть месяцев Мосгосэкспертиза выдала 3 077 заключений. Из них более 2,5 тысяч заключений – положительные. В этом году мы несколько улучшили показатели по выданным положительным заключениям по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда было выдано 2,3 тысячи заключений», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Что касается отрицательных заключений, то с января по июнь их было выдано 540 (по государственной, негосударственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов), отметила она.

«По результатам работы за полгода 2018 года можно с уверенностью сказать, что Мосгосэкспертиза выполнила поставленные перед ней задачи. Мы увеличили количество рассмотренных проектов и выданных положительных заключений. Нам удалось снизить сметную стоимость проектов на 66,5 миллиарда рублей – а это более чем на 10 миллиардов рублей больше, чем за 6 месяцев прошлого (2017 года – ред.) года и практически 70% снижения сметной стоимости, которое мы обеспечили за весь 2016 год», – отметила Яковлева.