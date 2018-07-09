РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В лагере «Мечта» подмосковного Подольска 10 июля проведут встречу загородных лагерей, посвященную 100-летию комсомола, в ходе мероприятия устроят тематический квест, викторину и конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дружеская встреча загородных оздоровительных лагерей «Лето-2018» пройдет в Подольске 10 июля. Мероприятие, посвященное предстоящему 100-летнему юбилею ВЛКСМ, пройдет на базе лагеря «Мечта». В состав каждой команды войдут ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Программа дружеской встречи включает викторину «Пионерское движение», конкурс плакатов «Комсомольская правда», квест «Да здравствует, комсомол»», - говорится в сообщении.

Помимо этого, участники должны будут представить визитную карточку лагеря «Я, ты, он, она, вместе — дружная семья», а также принять участие в конкурсе талантов «Комсомольцы-добровольцы». Показать свое мастерство предстоит и вожатым, которые проведут игры с залом. Победители в каждой номинации будут отмечены грамотами и подарками.