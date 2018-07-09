РИАМО - 9 июл. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-9 в Подмосковье, сообщает Twitter-аккаунт министерства транспорта и дорожной-инфраструктуры Московской области.

«В 16:09 (9 июля – ред.) на 42-ом километре автодороги М-9 произошел наезд на транспортное средство. Один человек погиб», – говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

По данным СМИ, в Подмосковье на Новорижском шоссе грузовик врезался в стоявший на обочине пассажирский автобус. Водитель фуры погиб.