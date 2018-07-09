РИАМО - 9 июл. Московское областное УФАС установила нарушение при проведении электронного аукциона на оказание услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории родильного дома в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Классика-АГ» на действия ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории. Согласно доводу жалобы, учреждение неправомерно установило завышенные требования к участникам аукциона.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом» и признало жалобу ООО «Классика-АГ» частично обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.