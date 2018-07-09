РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. За минувшую неделю, со 2 по 8 июля, в ЕДДС-112 подмосковных Люберец поступило более 7,7 тысяч обращений от жителей городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 7 773 обращения, из них 476 - на горячую линию администрации, 7 297 – по единому номеру 112», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации 24 обращения поступило по вопросам работы ЖКХ, 5 – по работе уличного городского освещения, 36 – по вопросам экологии, 3 – касались вопросов благоустройства территории, 2 – содержания дорог и тротуаров, один вопрос на тему борьбы с бездомными животными, и еще один - вопрос рекламы.

«В ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы за минувшую неделю поступило 4 872 обращения, из них по вопросам электроснабжения 422, водоснабжения – 759, по работе центрального отопления - 16 обращений, 336 – по обслуживанию домов и придомовой территории и 25 – связаны с освещением подъездов и дворов. Всего с начала года в ЕДС ЖКХ поступило более 114 тысяч звонков», - пояснил Ружицкий.

По его словам, в службу-112 Люберец 3 941 обращение поступило по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 532 – полиции и ГИБДД, 36 – вызовы пожарных и спасателей, 44 – специалистов аварийной газовой службы.

«Всего с начала 2018 года в службу-112 Люберец поступило 228 тысяч обращений. На прошедшей неделе на территории городского округа чрезвычайных происшествий не зафиксировано, служба работала в штатном режиме, обеспечивая время реагирования в соответствие с установленными нормативами. Жалоб на работу службы не поступало», - заключил Ружицкий.