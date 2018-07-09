РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В понедельник в подмосковном Подольске на территории спортивного комплекса «Труд» сотрудники трех детских садов горокруга сдали нормативы комплекса ГТО в ходе фестиваля «Эстафета муниципалитета», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«Фестиваль ГТО «Эстафета муниципалитета» проходит в течение месяца на трех площадках в горокруге. На данный момент в спортивном комплексе «Труд» часть нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 180 человек, а в понедельник (9 июля – ред.) их прошли 30 сотрудников трех детских садов округа. Участники отжимались, выполняли наклоны, прыгали с места. Мероприятие проводится среди сотрудников администрации, структурных подразделений, представителей муниципальных организаций и предприятий в целях пропаганды здорового образа жизни», – сказал организатор.

Он отметил, что в двух других центрах для сдачи ГТО, которые расположены на улице Гайдара, дом 11А и в микрорайоне Климовск по адресу: Спортивный проезд, дом №4, нормативы сдали более 150 человек. Фестиваль продлится до 28 июля.

«Сдача проходит ежедневно на трех площадках с понедельника по пятницу. Завтра (10 июля – ред.) сотрудники детских садов, которые уже успешно справились с испытаниями в рамках фестиваля ГТО, планируют выполнить все нормативы и выйти на получение значков комплекса», – пояснил сотрудник.