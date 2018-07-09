РИАМО - 9 июл. В столице Азербайджана состоялся второй международный конкурс артистов балета имени Гамар Алмасзаде, на котором выступили артисты 12 стран, Подмосковье представили три конкурсанта – Мстислав Арефьев, Сиори Фукуда и Матисса Лав, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках конкурса артисты Мстислав Арефьев и Сиори Фукуда, блестяще исполнив композиции из классического и современного балета, стали первыми и получили высшую награду – Гран-при конкурса. А актриса Матисса Лав завоевала на конкурсе вторую премию», – говорится в сообщении.

Исполнителей оценивало международное жюри под председательством народного артиста СССР, профессора Вячеслава Гордеева и народной артистки Азербайджана, хореографа и балетмейстера Рафиги Ахундовой.

«Вся творческая деятельность «Московского областного государственного театра балета «Русский балет» в этом году посвящена юбилею великого балетмейстера Мариуса Петипа, которому в марте этого года исполнилось бы 200 лет. Так, 17 июля на сцене Московского губернского театра состоится спектакль «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского в классической постановке Мариуса Петипа», – отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она добавила, что «Русский балет» завершает 36-й сезон целой серией спектаклей на основной сцене в Губернском театре и площадках Подмосковья: в Чехове и Наро-Фоминске. Зрители смогут посмотреть балеты П.И. Чайковского «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», шедевр эпохи романтизма – «Жизель» Адольфа Адена, балет для юношеской аудитории «Сказочный мир балета».

Мариус Петипа сыграл неоценимую роль в развитии российского балета. В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году Петипа дебютировал в качестве балетмейстера. После этого он работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 – как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

«Эпоха Петипа» – так называют балет второй половины XIX века. Именно Мариус Петипа создал свод правил, которые до сих пор применяются в искусстве театрального танца и считаются основами балетного академизма, а также сделал музыку одним из главных действующих лиц балета.