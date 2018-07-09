РИАМО - 9 июл. Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост, за полгода 2018-го в столице зарегистрировали почти 38 тысяч договоров ипотеки, что на 74% больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщается на сайте управления Росреестра по городу.

«Статистика учетно-регистрационных действий управления по Москве свидетельствует о росте столичного рынка недвижимости в первой половине 2018 года. Так, с января по июнь в Москве зарегистрировано 68212 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) недвижимости, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (54661 право)», — говорится в сообщении.

При этом в июне 2018 года переходов прав зарегистрировано почти на тысячу больше, чем в мае: 13040 и 12041 соответственно.

В июне в Москве зарегистрировано 5610 договоров долевого участия (ДДУ) против 6273 ДДУ – в мае (минус 12%). Однако по итогам полугодия на этом рынке столицы фиксируется рост на 42%: 33888 долевых договоров за 6 месяцев текущего года и 23862 – в январе-июне прошлого.

«В свою очередь, ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост. За полгода в столице зарегистрировано 37869 договоров ипотеки, что на 74% больше, чем в первом полугодии 2017 года (21713) и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18628)», — добавляется в сообщении.

При этом в течение второго квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7 тысяч ипотечных сделок.