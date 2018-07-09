РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Сотрудники полиции Балашихи подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Курорт – 2018», за совершение административных правонарушений составлено 22 протокола, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В Балашихе в период летнего сезона полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт - 2018».

«По состоянию на 9 июля сотрудниками МУ МВД «Балашихинское» проверены места массового отдыха населения и объекты санаторно-курортного комплекса, расположенные на территории обслуживания МУ МВД. За совершение административных правонарушений составлено 22 административных протокола», – говорится в сообщении.

Протоколы составлены по признакам правонарушений, предусмотренных кодексом РФ об административных правонарушениях. Речь идет о таких статьях, как «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, или одурманивающих веществ в общественных местах».